Це більше, ніж ми очікували: Шмигаль про перші $2,1 млрд від МВФ

Найближчим часом Україна отримає перший транш від МВФ.

Про це під час засідання Кабміну 10 червня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Маємо позитивні новини з Вашингтона – це підписання нового меморандуму з МВФ. Сьогодні вночі у Вашингтоні відбулося засідання ради, на якій ухвалили рішення. Уже найближчим часом ми отримаємо перший транш, – повідомив Денис Шмигаль.

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Україна отримає $2,1 млрд, уточнив очільник Кабміну.

– Це більше, ніж ми очікували. Чим більше грошей ми отримаємо на початку, тим краще, – додав Денис Шмигаль.

Міжнародний валютний фонд затвердив для України програму stand-by. Протягом 18 місяців країна отримає допомогу у розмірі $5 млрд.

Ці кошти уряд країни спрямує на подолання наслідків коронавірусу та карантину.

МВФ сподівається, що ці гроші допоможуть Україні підняти економіку після кризи.