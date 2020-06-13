У ніч на 13 червня Польща відкрила кордони для громадян сусідніх країн ЄС.
Відтепер туристи з Європи можуть вільно в’їжджати до країни, і їм не потрібно проходити карантин.
Водночас країна поки зберегла прикордонний контроль з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ.
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Але прикордонний контроль діє не для усіх громадян України. Українці мають змогу перетнути польський кордон без обмежень, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, мають дозвіл на роботу чи є дітьми громадян країни.
Крім того, країна планує відновити міжнародні авіарейси – їх відновлять з 16 червня.
Попри карантинні обмеження Польща дозволяє заробітчанам з України в’їжджати до країни.
Зокрема 7 червня до варшавського аеропорту прибули два літаки з України та привезли 186 українських заробітчан.
Українці зможуть почати працювати після проходження 14-денної обсервації.
Джерело: TVN24