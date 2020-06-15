Половина народних депутатів фракції Слуга народу – мільйонери.

Про це заявила Всеукраїнська громадська організація Комітет виборців України, проаналізувавши декларації 247 народних депутатів.

Разом нардепи Слуги народу задекларували 1,1 млрд грн. Водночас 90% коштів – готівка.

Серед 153 нардепів, які відзвітували про мільйонні статки, найбагатшим є Олег Воронько. Народний обранець задекларував 123 млн грн.

Топ-10 найбагатших депутатів Слуги народу:

Олег Воронько – задекларував 123 млн грн;

Олександр Сова – 79 млн грн;

Андрій Герус – 38 млн грн;

Роман Мулик – 24 млн грн;

Остап Шипайло – 22 млн грн;

Руслан Горбенко – 22 млн грн;

Олександр Трухін – 21 млн грн;

Давид Арахамія – 21 млн грн;

Гео Лерос – 20 млн грн;

Артем Культенко – 19 млн грн.

Найменше серед нардепів Слуги народу задекларував Анатолій Драбовський – 16 тис. грн.

Під час підрахунку враховувалися лише грошові активи депутатів – нерухомість та гроші, які перебувають у власності дружин та чоловіків народних нардепів, не враховувалися.

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Павлюк задекларував майже мільйон виграшу у лотерею

Депутат Максим Павлюк із фракції Слуга народу відзвітував у декларації за 2019 рік про виграш у лотерею М.С.Л. 900 тис. грн.

І це не перший виграш народного обранця: у 2018 році він вже вигравав 322 тис. грн, а у 2017 – 160 тис. грн.