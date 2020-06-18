Запобіжний захід екс-президенту України та депутату Верховної Ради України Петру Порошенку 18 червня обирає Печерський райсуд Києва.

Петро Порошенко вже прибув до зали суду. Перед будівлею суду зібралася акція на підтримку Порошенка.

Напередодні генеральний прокурор Ірина Венедіктова запропонувала відкласти засідання через смерть батька Порошенка, однак нардеп був проти такого рішення.

Читайте: Слідчі ДБР повідомили про підозру Порошенку

Справа Порошенка

26 травня Петра Порошенка викликало на допит ДБР. Він фігурував у справі про незаконне перевезення культурних цінностей через державний кордон у ролі свідка.

Порошенко не прийшов на допит. Натомість у музеї Івана Гончара він відкрив виставку картин. Ці 43 картини відомих художників і викликали у ДБР претензії.

Співробітники бюро заблокували вхід до кабінета директора. Напередодні повідомлялося, що Порошенка можуть взяти під варту.