Катастрофа МАУ: Зеленський пригрозив Ірану звернутися в міжнародні суди

Якщо Іран не виконає своїх обіцянок щодо збиття українського літака МАУ, то Україна буде вимушена звернутися до міжнародних судів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Вони не тільки не повертають нам чорні ящики, йдеться також про їхні обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення, платити адекватні компенсації. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору, окрім як звертатися в міжнародні суди.

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Однак президент зазначив, що все ж сподівається, що Україна зможе розраховувати на орієнтовану на результат політику іранської влади.

Крім того, попри те, що Іран звинуватив пандемію коронавірусу у тому, що не може передати чорні скриньки для розшифрування, ця проблема не може чекати нескінченно. Бо Україна чекає її вирішення вже досить довго.

Авіакатастрофа МАУ сталася 8 січня 2020 року відразу після вильоту з Тегерана. У ній загинули 176 осіб, зокрема 11 громадян України (дев’ять з них – члени екіпажу літака).

Через кілька днів Іран визнав, що український Boeing помилково збили його військові.

Наразі в Ірані затримали шестеро обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані. Трьох фігурантів справи звільнили під заставу, а інші підозрювані перебувають під вартою.

Джерело: The Globe and Mail