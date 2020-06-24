Українцям, які мають борг за сплату комунальних платежів, можуть не відпустити за кордон.

У Верховній Раді України нещодавно зареєстрували законопроект №3613 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг.

Згідно з цим законопроектом, передбачено обов’язкову реструктуризацію заборгованості населення, якщо вона перевищує 25% від доходів для субсидіантів та 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

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Заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська наголосила, що заборгованість населення за спожиті комунальні послуги потрібно вирішувати, оскільки це впливає на функціонування підприємств.

Також за її словами, борги створюють нерівні умови для учасників ринку ЖКП та підвищують напругу у суспільстві.

Зареєстрованим законопроектом пропонується ввести тимчасові обмеження щодо боржників, зокрема заборонити виїжджати за кордон, керувати автомобільним транспортом, користування зброєю та вести полювання.

Такі обмеження накладатимуться за рішенням суду у разі відмови сплачувати борги за житлово-комунальні послуги, які утворились станом на 1 жовтня 2020 року.

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Про це йдеться у програмі уряду. Згідно з цим документом, планується адресність надання житлових субсидій населенню. Також хочуть запровадити систему адресної соціальної допомоги лише тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.