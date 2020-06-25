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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 25 червня коронавірус виявили у 40 008 людей. За минулу добу кількість хворих зросла на 994 випадки. Це стало новим антирекордом.

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09:40 - 25 червня

Станом на 25 червня у Києві виявили 81 новий випадкок коронавірусу, загалом у місті 4 609 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 13, в Оболонському та Солом’янському – по 12, а в Шевченківському районі – 9 випадків.

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09:24 - 25 червня

Як коронавірус поширюється за областями України: 

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09:23 - 25 червня

Станом на 25 червня в Україні зафіксували 40 008 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 994 особи.

В цілому від ускладнень в результаті захворювання померла 1 067 осіб, за добу – 16. Повністю вилікувалися від коронавірусу 17 758 пацієнтів, 349 – за добу.

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00:00 - 25 червня

У Харківській обласній інфекційній лікарні померла медик з Первомайського центру первинної медико-санітарної допомоги.

47-річна жінка керувала його господарським відділом.

За добу в області ще один летальний випадок – це 70-річна жителька Харкова.

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23:03 - 24 червня

У Дніпропетровській області станом на вечір 24 червня отримано дев’ять позитивних тестів на коронавірус.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків – 1 069.

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20:18 - 24 червня

У Хмельницькій області у Кривчицькому психоневрологічному інтернаті – спалах коронавірусу. Захоріли п’ятеро вихованців закладу, де перебувають люди похилого віку.

За словами заступника голови ОДА Оксани Ситницької, усіх доправили до Хмельницької інфекційної лікарні.

Також встановлено 11 контактних осіб.

Станом на 23 червня на Хмельниччині зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби.

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14:50 - 24 червня

Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій відновила роботу:

  • закладів громадського харчування в приміщенні – до 10 клієнтів;
  • спортивних та фітнес-клубів – до 10 відвідувачів.

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12:15 - 24 червня

Станом на 24 червня у Києві виявили 99 нових випадків коронавірусу, загалом у місті 4 528 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 21.

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11:17 - 24 червня

У Збройних силах України за добу підтверджено 8 нових випадків захворювання коронавірусом.

Загалом станом на 10.00 24 червня у ЗСУ хворіють 145 осіб. Одужали за час пандемії 284 людини, п’ять летальних випадків.

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10:49 - 24 червня

В Україні збираються розгорнути другу хвилю лікарень для хворих на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми вже працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які надаватимуть допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто ми вже усвідомлюємо, що деякими областями з таким ставленням до наших рекомендацій знадобляться додаткові місця, – сказав він.

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