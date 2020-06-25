24 червня окупанти п’ять разів порушили режим тиші та обстрілювали позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, 25 червня противник поки не проявляв активності.

За останню добу українські військові не понесли втрат.

Бойовики відкрили вогонь неподалік села Широкине Донецької області, а також біля Старогнатівки і Мар’їнки. Крім того, вони використали зброю біля Хутору Вільний.

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Українські військові завдяки рішучим діям припинили агресію противника, вони контролюють ситуаціїю у зоні проведення ООС.

Попередня доба на Донбасі, 23 червня, також пройшла без втрат серед українських військових. Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим тиші і обстріляли позиції українських захисників.

Вони використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети.