ДБР затримало шахраїв, які вимагали 1 млн у бізнесмена

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали трьох людей, які вимагали хабарі.

Зловмисники всім представлялися радником президента України, генералом СБУ та членом антикорупційної громадської організації.

Вони звернулися до місцевого бізнесмена, вимагаючи від нього 1,1 млн грн на погашення боргу.

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– У разі ненадання грошей особи погрожували потерпілому створити проблеми із правоохоронними органами та закрити його бізнес, – повідомили ДБР.

Чоловік звернувся до правоохоронних органів, і зловмисників затримали під час отримання грошей.

Тепер їм загрожує до 12 років в’язниці.

Главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня затримали

Глава адміністрації Андрій Балонь вимагав хабар у 1,8 млн грн. Чиновник запропонував керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду.

Перший транш у 100 тис. грн він отримали в червні 2020 року під запис слідчих НАБУ. Під час передавання другої частини хабара, Балоня затримали.

Фото: ДБР