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Факти / Україна

День на Донбасі: підірвався український сапер, ще один воїн загинув

Протягом 27 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим тиші.

Неподалік Мар’їнки під час розмінування ділянки місцевості український сапер підірвався на невідомому вибуховому пристрої та отримав осколкове проникаюче поранення.

– Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку, – зазначили у штабі.

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Окрім того поблизу Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпасу постраждало два захисники.

– Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з військовослужбовців загинув, другого доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

За минулу добу, 26 червня, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню та провели обстріли поблизу 7 населених пунктів.

Джерело: Штаб ООС

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