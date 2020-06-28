До осені українські школи необхідно підготувати технічно до переходу на формат дистанційного навчання.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Причина переходу – пандемія коронавірусу, другу хвилю якої вчені очікують саме восени.

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Данілов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості.

Проте МОН не планує переводити школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.

Однак рішення про те, чи зможуть учні повернутись до звичайного режиму навчання з 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар.