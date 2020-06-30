Основна сесія ЗНО 2020 в Україні з 11 предметів починається 25 червня і завершиться 17 липня. Вона планувалася на 21 травня – 15 червня, але дати довелося перенести через карантин.

Цього року випускники мають обов’язково написати тест з української мови і літератури, другий предмет на вибір – математика або історія України.

Третій можна було обрати з переліку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія або одна з іноземних мов – англійська, іспанська, німецька, французька.

Хто складає ЗНО 2020

Через карантин цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання стало добровільним. Пишуть його лише охочі отримати вищу освіту.

Випускникам виставлять в атестати ті оцінки, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього достатньо до 25 червня подати відповідну заяву на розгляд педагогічної ради.

Водночас президент Володимир Зеленський ініціює скасування ЗНО для абітурієнтів з окупованих територій на Донбасі. Але для цього необхідно нести зміни до закону Про вищу освіту, передбачивши їхній вступ до українських ВНЗ без тестування. Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

Дати ЗНО 2020:

Математика – 25 червня Українська мова і література – 30 червня Фізика – 2 липня Іспанська, німецька, французька мови – 6 липня Англійська мова – 7 липня Історія України – 9 липня Біологія – 13 липня Географія – 15 липня Хімія – 17 липня.

Що брати з собою на тестування

Окрім документів, випускники мають взяти засоби захисту.

Орієнтовний перелік:

запрошення на ЗНО (воно є перепусткою на тестування);

паспорт або ID-картка;

сертифікат учасника тестування;

кілька ручок з чорним чорнилом;

антисептик та медична маска;

вода у пляшці (без етикетки).

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що кожному учню буде призначено час, коли він має прийти до школи, де проходитиме ЗНО 2020.

Учасників не допускатимуть до пунктів тестування, якщо під час скринінгу температура буде вищою ніж 37,2.

В аудиторіях буде не більше 15 абітурієнтів, дистанція між столами – 1,5 метра.

А після написання тесту учасник ЗНО має одразу ж залишити пункт тестування.

Коли будуть результати ЗНО 2020

Перші результати будуть до 17 липня – це тести з математики та фізики. Українська мова і література, історія України, іноземні мови та біологія – до 25 липня. Випускники шкіл, які писали тести з хімії та географії, дізнаються кількість набраних балів до 29 липня.

Додаткова сесія

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Її результати оголосять до 14 серпня.

Графік:

24 липня – фізика;

28 липня – математика;

29 липня – іспанська мова;

30 липня – французька;

31 липня – німецька;

3 серпня – англійська;

4 серпня – українська мова і література;

5 серпня – біологія;

6 серпня – історія України;

7 серпня – географія;

10 серпня – хімія.

Випускники із західних областей України, які нині потерпають від повеней, у разі неможливості дістатися пунктів тестування, зможуть скласти ЗНО саме під час додаткової сесії.

У Міносвіти розповіли, що для цього необхідно звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти. Усі контакти – тут.

Результати ЗНО 2019

Минулого року 274 учасники тестування отримали 200 балів, вісім із них – з двох предметів і один – за трьома.

Рекордсменкою стала школярка з Харкова. Водночас максимальні бали показали випускники з Києва – 63, Львівської області – 41, Харківської – 25 і Дніпропетровської – 20.

Якщо брати предмети, то з математики 200 балів отримало 98 абітурієнтів, з хімії – 77, з англійської мови – 36, з біології – 26, з української мови та літератури – 17, з історії України – 13, з фізики – 4, з німецької та іспанської мови, а також географії – по одному абітурієнту.