Київська влада дозволила пільговикам з інших міст і далі їздити безкоштовно у громадському транспорті. Раніше хотіли запровадити обов’язкову оплату для для них, так як у місті вводять єдиний електронний квиток.
Зможуть користуватися пільгою у Києві до кінця 2020 року, уточнили у КМДА.
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Школярі й надалі користуватимуться посвідченнями учня. Студенти зможуть оформити проїздний за пільговими тарифами.
Раніше міський голова Віталій Кличко пропонував вимагати компенсацію за проїзд у київському транспорті в органах соціального захисту за місцем реєстрації пільговиків.
За законом в Україні право на пільговий проїзд у будь якому місті мають усі громадяни, яким призначена пільга.
Що таке Kyiv Smart Card
Систему єдиного електронного квитка Kyiv Smart Card у столиці вводять вже понад 8 років. Це єдиний проїзний документ для всього комунального громадського транспорту.
Нині заявили, що повний перехід на Kyiv Smart Card запланований на нову дату – 1 січня 2021 року.
Е-квиток є у двох варіаціях: пластикова картка з чіпом та одноразовий паперовий квиток з QR-кодом.
Картку Kyiv Smart Card або одноразовий QR-квиток можна придбати умережі точок продажу електронного квитка:
- касах на станціях метрополітену;
- 322 Т-кіосках;
- 348 автоматах самообслуговування;
- у більш ніж 5 тис. точках платіжних терміналів Ibox, EasyPay, 2click; Privat 24 та City 24.
Для пільговиків потрібно додатково виготовити картку киянина – документ, що підтверджує, що людина фактично проживає або працює у Києві. Її видають у Ощадбанку.