Київська влада дозволила пільговикам з інших міст і далі їздити безкоштовно у громадському транспорті. Раніше хотіли запровадити обов’язкову оплату для для них, так як у місті вводять єдиний електронний квиток.

Зможуть користуватися пільгою у Києві до кінця 2020 року, уточнили у КМДА.

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Школярі й надалі користуватимуться посвідченнями учня. Студенти зможуть оформити проїздний за пільговими тарифами.

Раніше міський голова Віталій Кличко пропонував вимагати компенсацію за проїзд у київському транспорті в органах соціального захисту за місцем реєстрації пільговиків.

За законом в Україні право на пільговий проїзд у будь якому місті мають усі громадяни, яким призначена пільга.

Що таке Kyiv Smart Card

Систему єдиного електронного квитка Kyiv Smart Card у столиці вводять вже понад 8 років. Це єдиний проїзний документ для всього комунального громадського транспорту.

Нині заявили, що повний перехід на Kyiv Smart Card запланований на нову дату – 1 січня 2021 року.

Е-квиток є у двох варіаціях: пластикова картка з чіпом та одноразовий паперовий квиток з QR-кодом.

Картку Kyiv Smart Card або одноразовий QR-квиток можна придбати умережі точок продажу електронного квитка:

касах на станціях метрополітену;

322 Т-кіосках;

348 автоматах самообслуговування;

у більш ніж 5 тис. точках платіжних терміналів Ibox, EasyPay, 2click; Privat 24 та City 24.

Для пільговиків потрібно додатково виготовити картку киянина – документ, що підтверджує, що людина фактично проживає або працює у Києві. Її видають у Ощадбанку.