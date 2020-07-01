Карантин у Києві вирішили посилити згідно з рішенням столичної влади з 1 липня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що обмежили:

– час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, включаючи кінотеатри, до 22.00

– проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22.00.

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Кличко підкреслив, що обмеження є вимушеними і спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

Статистика коронавірусу в Києві 1 липня говорить про збільшення кількості нових хворих – 101 людина. Найбільше нових випадків зафіксовано в Дніпровському та Оболонському районах міста — по 15.

Також зросла кількість пацієнтів у лікарнях — там перебувають 274 людини.

Всього в столиці – 5 138 випадків Covid-19.