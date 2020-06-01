Адвокатам, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар дозволили ознайомитися з матеріалами справи.

У розпорядженні адвокатів знаходяться 38 томів справи, які стосуються підозрюваних.

Досудове розслідування тривало 1 402 дні і налічує понад 200 томів.

У поліції відзвітували про кількість слідчих дій, які були проведені для встановлення винних у вбивстві журналіста.

– переглянуто близько 20 тис. годин відеозаписів,

– понад 3 тис. осіб допитано,

– перевірено 44 тис. абонентських номерів,

– опрацьовано 15 тис. ІМЕІ та проведено 400 моніторингів,

– проведено 106 експертиз.

У МВС зазначили, що під час розслідування було отримано достатню кількість доказів, щоб оголосити підозру.

Матеріали, які стосуються підозрюваних виділили в окреме провадження, тому було вирішено їх відкрити для сторони захисту.

У поліції додали, що копії 38 томів готові і адвокати можуть ознайомитися з ними в Головному управлінні Нацполіції або разом з підозрюваними в СІЗО.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху його автомобіля на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка.

У 2019 році Нацполіція вручила підозри п’ятьом особам. Слідство вважає, що основний мотив вбивства – дестабілізація суспільно-політичної ситуації в країні.

У грудні 2019 року Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугар були затримані за підозрою у вбивстві журналіста. Першого слідство підозрювало в організації.

21 травня Антоненку і Кузьменко змінили підозри. Антоненко став простим виконавцем, а Юлія, імовірно, закладала вибухівку, але не активувала її.