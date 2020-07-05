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Факти / Україна

Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робитиме все для того, щоб Військово-морські сили України стали зразком потужності, сучасності та справжньою гордістю України, а українські моряки відчували свою важливість для країни і держави.

Про це він розповів під час свого виступу в Одесі на урочистостях з нагоди Дня Військово-морських сил України.

– Наша державна мета – регулярно нарощувати вашу потужність. Ми знаємо, як у минулі роки, в багатьох сенсах цього слова, Військово-морські сили України намагалися знищити і потопити. Я цього не просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності, сучасності та став справжньою гордістю України, – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, важливо, що б Україна була морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні і найближчому майбутньому.

– А місто Одеса стало не тільки морською столицею, а мізками, серцем і душею всіх військово-морських сил України, – сказав він.

Президент окремо відзначив тих військових моряків, хто захистив Україну ціною власного життя.

  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
  • День Військово-морських сил України: звернення Зеленського
Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності – Зеленський / 4 фотографии

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Глава держави підкреслив, що Україна і її ВМС ніколи і нікому не дозволять зруйнувати систему Чорноморської безпеки.

– У нас повинна бути повна поінформованість про ситуацію на морі, зокрема – у підводному просторі. Забезпечимо вашу готовність вести асиметричні дії. Повністю оснастимо ВМС ракетною зброєю – як головний чинник стримування.

Ці та інші завдання поставлені новому командувачу Військово-морських сил, контр-адміралу Олексію Леонідовичу Неїжпапі. Я впевнений, що, маючи повну підтримку президента, парламенту, уряду і наших міжнародних партнерів, ці завдання будуть виконані, – сказав він.

Президент також наголосив, що випробування українського ракетного комплексу Нептун є надважливим.

– Також у наших найближчих планах — отримання катерів Айленд та Mk VI в рамках військової допомоги з боку США, – сказав Зеленський.

Зеленський звернув увагу, що зараз йде активний розвиток військово-морських баз і навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів українського флоту, відбувається відновлення, модернізація і надходження нового озброєння і військової техніки.

Крім цього Зеленський заявив, що українські моряки отримають більше 70 квартир. Серед них – моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україні.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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