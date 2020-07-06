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Факти / Україна

НАЗК перевірить, чи живуть чиновники лише на зарплату

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірятиме спосіб життя українських чиновників.

Цей моніторинг дозволить оцінити реальні статки посадовців, які можуть декларувати скромні статки, а водночас дозволяти собі люксове житло та автомобілі.

Що перевірятиме НАЗК?

  • наявність об’єктів та предметів, які не внесли до декларації;
  • інформацію про подарунки;
  • купівлю речей, вартість яких виходить поза межі вказаних активів.

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Підставою для перевірки слугуватиме будь-яке повідомлення: публікація у ЗМІ чи інформація у відкритих джерелах. За необхідності проводитиметься повна перевірка декларації на наявність корупційної складової.

Корупція є однією із проблем українського суспільства.

У рамках боротьби з нею НАЗК регулярно перевіряє українських чиновників.

Зокрема, у червні агентство перевірило майновий стан депутата від ОПЗЖ Федора Христенка.

Джерело: НАЗК

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