Національне агентство з питань запобігання корупції перевірятиме спосіб життя українських чиновників.
Цей моніторинг дозволить оцінити реальні статки посадовців, які можуть декларувати скромні статки, а водночас дозволяти собі люксове житло та автомобілі.
Що перевірятиме НАЗК?
- наявність об’єктів та предметів, які не внесли до декларації;
- інформацію про подарунки;
- купівлю речей, вартість яких виходить поза межі вказаних активів.
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Підставою для перевірки слугуватиме будь-яке повідомлення: публікація у ЗМІ чи інформація у відкритих джерелах. За необхідності проводитиметься повна перевірка декларації на наявність корупційної складової.
Корупція є однією із проблем українського суспільства.
У рамках боротьби з нею НАЗК регулярно перевіряє українських чиновників.
Зокрема, у червні агентство перевірило майновий стан депутата від ОПЗЖ Федора Христенка.
Джерело: НАЗК