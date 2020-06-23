Понад 70% громадян України вважають малоймовірними масові виступи населення проти падіння рівня життя.

Про це свідчать презентовані на прес-конференції результати дослідження, проведеного центром Соціальний моніторинг 10-19 червня 2020 року.

Зокрема, на запитання, наскільки можливі зараз у їхньому населеному пункті масові виступи проти падіння рівня життя та на захист своїх прав, 72,3% опитаних відповіли, що малоймовірні, 16,7% – цілком ймовірні і 11% – не змогли відповісти.

Серед найбільших проблем виділили такі:

незадовільний рівень життя,

безробіття та працевлаштування,

війна на Сході та повернення Криму,

економічна криза,

пандемія коронавірусу та карантин,

медична реформа

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Під час дослідження методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента було опитано 3 037 осіб в усіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму.

Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Довіра до влади

В Україні спостерігається негативний баланс довіри до уряду, парламенту та НБУ. Повністю не довіряють Кабміну 32,3%, а НБУ – 28,7%. Баланс довіри до Верховної Ради складає -55,4%.