Власникам паїв не доведеться платити: в Раді затвердили нову редакцію закону №3131-д

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив доопрацьований законопроект №3131-д про виведення української аграрної сфери з тіні.

Положення законопроекту №3131 про введення поставленого податкового зобов’язання для аграріїв викликали бурхливе обговорення в експертних і політичних колах. Звучало багато побоювань і маніпуляцій про те, що для аграріїв вигадали новий податок. Щоб вирішити всі проблемні питання, комітет розглянув доопрацьовану версію законопроекту 3131-д.

Закон передбачає поставлене податкове зобов’язання для великих і середніх аграріїв. Після перехідного періоду воно складе 4,5% від нормативної грошової оцінки – 1 215 грн на гектар, для дрібних сільгоспвиробників, ФОП і сімейних ферм всього 2% – 540 грн за га.

– Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій і перекручувань фактів, ще раз підкреслю – закон не стосується тих, хто обробляє свої городи, присадибні ділянки або будь-яку іншу землю до 1 га. Самостійно вручну обробляти обсяги понад цієї цифри – неможливо. Якщо ж господарювання відбувається на декількох гектарах і більше – це вже не власні потреби, а товарне виробництво. І воно підлягає оподаткуванню, – підкреслив на засіданні один з членів комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Поставлене податкове зобов’язання – це не додатковий податок, а сума, з якою порівнюються вже сплачені податки. У неї входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. І тільки в тому випадку, якщо сума сплачених податків в рік на гектар менша за різницю, потрібно сплатити в місцевий бюджет.

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Сьогодні податкове навантаження на аграріїв, які працюють легально, забезпечують робочі місця і платять своїм працівникам офіційну зарплату, становить близько 2 тис. грн з гектара. Закон 3131-д їх просто не торкнеться.

Крім того, для дрібних сільгоспвиробників протягом двох років буде діяти пільговий період, для середніх і великих аграріїв ставка буде підвищуватися кілька років, і лише до 2024 року досягне рівня 4,5%. Дія закону стосується тільки ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв в офіційній оренді.

Нагадаємо, найбільші аграрні асоціації закликали Верховну Раду підтримати законопроект про мінімальне оподаткування на гектар сільськогосподарських земель.