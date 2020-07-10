Як навчатимуться школярі у вересні стане відомо через 10 днів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, МОЗ спільно з Міністерством освіти розробляють відповідні правила і алгоритми.

Читайте: У режимі онлайн або в кілька змін: як школярі вчитимуться восени

Степанов зазначив, що дуже важливо, щоб школярі повернулися до звичайного режиму навчання, особливо діти, які йдуть в перший клас.

Однак під час розробки формату враховуватиметься і ситуація з коронавірусом в країні.

– Ми в умовах адаптивного карантину розробляємо правила, яким чином наші діти навчатимуться. За яких умов вони можуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному. Яким чином ми можемо це поєднати, – сказав він.

Як навчатимуться школярі з 1 вересня

8 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що зараз обговорюється кілька варіантів, як організувати навчальний рік.

За його словами, школярів можуть розводити по змінах, а деякі предмети проводитися Дистанційно.

Також він додав,що спрогнозувати епідситуацію на вересень неможливо. Тому Україна буде готується до дистанційного навчання теж.

9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що школи в Україні відкриють з 1 вересня, якщо країні вдасться уникнути другої хвилі захворювання Covid-19.