Covid-19: на Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі заповнені на 90%

У Закарпатській області медичні установи, які приймають пацієнтів із Covid-19 другої і третьої хвилі, заповнені майже на 90%.

Ліжка в лікарнях заповнилися трохи менше, ніж за місяць, коли 18 червня місцева влада долучила установи до прийому хворих Covid-19, повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація.

Інтенсивний приріст нових випадків коронавірусу в області спостерігається останні три тижні, пояснили в Закарпатській ОДА.

У лікарнях другої і третьої хвилі також спостерігається нестача 40 кисневих концентраторів, придбання яких обійдеться у близько 40 тис. грн за кожен.

– Ще не усі установи законтрактували пакет Covid-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів, – наголосили в ОДА і звернулися з проханням про допомогу до волонтерів та меценатів.

У Закарпатській області за минулу добу підтверджено 79 нових випадків захворювання.

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Коронавірус в Україні

Станом на 13 липня в Україні зафіксували 612 нових випадків коронавірусу. З них захворіли 52 дитини і 68 медиків.

Одужали за добу 385 осіб, померло – 15.

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус фіксується у Львівській та Закарпатській областях.

Джерело: Закарпатська ОДА