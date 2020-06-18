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Факти / Україна

Вода позеленіла, а риба масово гине: на Миколаївщині виникла нова екопроблема

У Миколаївській області виявили задуху водних біоресурсів. Екокатастрофа виникла на Бузькому лимані, що поблизу селища Новобогданівка.

Вода стала синьо-зеленого кольори, а риба масово гине, через що неможливо дихати.

Екокатастрофа на Миколаївщині: масово гине риба та цвіте вода

За словами заступника керівника Миколаївського рибоохоронного патруля Евгенії Хиренко, причина цьому – літня задуха.

– Літні задухи збігаються з так званим цвітінням водойм, що є масовим розвитком мікроскопічних водоростей, переважно синьо-зелених.

У зв’язку з цим у воді зменшується рівень кисню, що потрібен для нормальної життєдіяльності риби, – розповіла вона.

Спеціалісти відберуть проби води та загиблих водних біоресурсів для подальшого аналізу.

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Остаточні причини загибелі риби поки з’ясовуються.

Сміття в Україні 

Щороку Україна виробляє понад 400 млн тон відходів, однак лише 5-7 % з них перероблюються.

Якщо не урегулювати правильну та безпечну утилізацію відходів, країна скоро може перетворитися на сміттєзвалище.

Джерело: Миколаївський рибоохоронний патруль

Фото: Миколаївський рибоохоронний патруль

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