14 липня відбудеться засідання Верховної Ради, на якому вирішуватимуть низку важливих питань.

Так, депутати розглянуть президентський законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

У першому читання депутати голосуватимуть за проект закону про безпеку та якість донорської крові, за внесення змін до Бюджетного та Податкового Кодексів України та за утворення і ліквідацію районів.

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Окрім цього парламентарі ухвалюватимуть зміни до закону України Про повну загальну середню освіту щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі.

Депутати також розглядатимуть Держбюджет на 2020 рік, а також внесення змін до закону Про лікарські засоби.

Порядок Денний Верховної Ра…