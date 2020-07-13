Пожежу у Чернівцях, яка виникла близько 13 години сьогоднішнього дня, вдалося локалізувати.

Рятувальники впорались з вогнем, який розкинувся на території третього та четвертого поверхів.

– О 16.31 пожежу виробничої будівлі у м. Чернівці по вул. Прутська 29 локалізовано. Триває гасіння. Площа пожежі орієнтовно 2 000 м², -повідомили у ДСНС.

До ліквідації залучено 49 чоловік та 16 одиниць техніки. Від ДСНС – 38 чоловік особистого складу та 11 одиниць техніки.

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Для боротьби з полум’ям також залучили пожежний потяг.

Про пожежу у Чернівцях повідомили Державній службі надзвичайних ситуацій. Рятувальники одразу виїхали на місце події – до чотирьохповерхової виробничої будівлі ТОВ Розма.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Що саме стало причиною пожежі теж наразі невідомо.