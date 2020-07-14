Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив вимоги для в’їзду до шести країн, які відкрили кордони для українських туристів.

На кордоні з Туреччиною потрібно пройти медогляд, у разі виявлення симптомів коронавірусу зробити безкоштовний ПЛР-тест. Також ця країна вимагає страховий поліс на Covid-19. Його можна придбати онлайн або у туроператора чи безпосередньо в аеропорту.

За словами Кулеби, у Сербію дозволений в’їзд без обмежень, а в Хорватію для в’їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов’язання пройти 14-денний карантин. Також туристи, які планують відпочинок у Хорватії повинні зарезервувати собі житло.

– В’їзд у Чорногорію, теж популярний напрям для відпочинку, дозволений. Але для тих, хто в’їжджає з території Сербії, потрібна обов’язкова 14-денна обсервація у карантинному закладі, – сказав Кулеба.

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Перед вильотом на Багамські острови потрібно отримати дозвіл на відвідування і після прибуття показати результати негативного тесту, якому не більше 10 днів.

Туніс передбачає карантин від 7 до 14 днів та наявність ПЛР тесту.

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