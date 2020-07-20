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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 20 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 651 людини. Загалом в країні уже 59 493 випадки зараження.

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09:15 - 20 липня

Станом на 20 липня в Україні зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19.

560 пацієнтів одужали за останню добу.

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20:39 - 19 липня

У Бердянську Запорізької області на підстанції швидкої медичної допомоги на COVID-19 захворіли 10 медиків.

Про це повідомляється на сторінці Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

– Станом на 19 липня захворювання підтвердилось у 10 працівників методом ПЛР, – йдеться у повідомленні.

У Центрі уточнили, що п’ять працівників клінічних проявів не мають, в решти – нежить та субфебрильна температура.

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17:31 - 19 липня

Десять працівників Бердянської підстанції швидкої медичної допомоги захворіли на коронавірус. У п’ятьох з них не було жодних симптомів інфікування, у решти вони були незначними.

Нині хворі перебувають під наглядом сімейних лікарів, звітують в Обласному центрі екстреної медичної допомоги.

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16:43 - 19 липня

МОЗ змінив критерії, за якими відносить країни до червоної і зеленої зон, та збільшив поріг активних хворих з 40 до 55 осіб на 100 тис. населення.

Через ці зміни зелений список поповнився новими країнами, серед яких – курорти Албанія, Болгарія і Єгипет, а також Румунія, Сербія і Чехія.

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16:38 - 19 липня

В Україні до ослаблення карантинних заходів не готові вісім регіонів: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська і Чернігівська області.

Показники в цих областях не відповідають критеріям, уточнюють в МОЗ.

Зокрема, у Закарпатській області переповнені лікарні і високий показник завантаженості ліжок, а у Чернігівській – мало тестують на коронавірус.

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15:32 - 19 липня

У Київській області кількість хворих на коронавірус збільшилася на 42 людини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області офіційно підтверджено 3 271 випадок захворювання коронавірусом.

У тому числі у 275 дітей і у 579 медичних працівників. Всього за період епідемії в Київській області померли 59 хворих.

З хворих за минулу добу шестеро людей госпіталізовані, а решта перебувають на самоізоляції.

За добу одужали 44 людини, в тому числі одна дитина.

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14:14 - 19 липня

Станом на 19 липня на Рівненщині зареєстровано 24 нові випадки захворювання коронавірусом.

Географія захворюваності

  • Рівне – сім осіб;
  • Вараш – одна особа;
  • Костопільський район – 5 (м. Костопіль – два, с. Мирне, с. Лісопіль, с. Борщівка);
  • Рівненський район – 11 (с. Городок – шість, с. Рубче – два, с. Великий Житин, с. Городище, с. Кругле).

Вік хворих від трьох до 78 років.

Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5 105 випадків захворювання коронавірусом.

В області уже 88 летальних випадки.

Подолали хворобу 3 607 людей. В роботі лабораторій області залишається 130 зразків.

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11:37 - 19 липня

13 нових випадків Covid-19 зафіксовано у Збройних силах України за минулу добу.

Зараз у ЗСУ хворіють 140 осіб.

З них у лікарні перебуває один військовослужбовець (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ). Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Решта 12 осіб лікуються вдома під наглядом лікарів.

На лікуванні в будинку під наглядом медичної служби перебуває 12 осіб (військові частини Київської області – сім військовослужбовців та два співробітники ЗСУ, та Львівської області – два військовослужбовці та один співробітник ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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10:51 - 19 липня

19 липня в Києві зафіксували 6 884 підтверджених випадки коронавірусу.

За останню добу захворіло 87 осіб.

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09:47 - 19 липня

В одному з місцевих кафе в селі Рибаківка Коблевской ОТГ Миколаївської області зафіксували спалах коронавірусу.

Інформацію підтвердила головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

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