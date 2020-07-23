FlixBus запустить рейси Київ-Краків-Прага та Київ-Вільнюс

Міжнародний перевізник FlixBus запускає автобусні рейси Київ-Краків-Прага і Київ-Вільнюс.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Рейси Київ-Краків-Прага та Київ-Вільнюс вирушатимуть з Києва, по дорозі зупиняючись в декількох українських і польських містах.

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Лінія Київ-Вільньюс курсуватиме щодня.

Виїзд із Києва – 19.20 вечора, прибуття до Вільнюса – 8.40 ранку. Маршрут передбачає зупинку у Чернігові.

– За останні декілька років Литва стала популярним туристичним напрямком для українців. Згідно з нашими даними, у 2019 році до Литви приїхало на 44% більше українців, ніж у 2018. Це найвищий приріст серед приїжджих з усіх країн, – зауважили у повідомленні.

Лінія Київ-Прага курсуватиме чотири рази на тиждень.

Виїзд з Києва – 17.00 вечора, прибуття до Праги – 16.30 вечора. Маршрут передбачає зупинки в Житомирі, Рівному, Львові, Кракові, Катовіце, Оломоуці та Брно.

Окрім цього, на початку липня оператор FlixBus запустив декілька внутрішніх рейсів в Україні.

Зважаючи на коронавірусні обмеження, компанія FlixBus проводить професійну дезінфекцію автобусів після кожної поїздки.

Також зазначається, що перед плануванням поїздки пасажирам необхідно ретельно ознайомитися із правилами в’їзду до тієї чи іншої країни.

Відновлення рейсів після послаблення карантину

Компанія FlixBus відновила міжнародні автобусні рейси з України до ЄС, починаючи з 25 червня.

Серед активних рейсів – автобуси до п’яти європейських країн.

Наразі можна придбати квитки на рейси з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород.

З початку липня автобуси компанії FlixBus почали курсувати з Одеси через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Джерело: FlixBus