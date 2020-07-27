Молоде покоління не до кінця усвідомлює рівень екологічних загроз – директор департаменту Фармак Зубарєва

Компанія Фармак розробила і впровадила освітній курс Екошкола для 8-11 класів, проект схвалено Міністерством освіти і науки.

Про це розповіла керівник департаменту комунікацій та сталого розвитку Фармак Олена Зубарєва.

– Потім з’явився методичний посібник, за яким нині вчать дітей. Щоб оцінити роль екологічного бізнесу в сучасному світі, потрібно мати розуміння основних екологічних проблем, з якими зіткнулося людство в XXI столітті. Під час спілкування зі школярами ми бачимо, що молоде покоління не усвідомлює рівень екологічних загроз. Діти зацікавлені нашим проектом. Вони вчаться, створюють власні роботи, надсилають заявки на фінансування, – розповіла Зубарєва.

За її словами, у навчальні модулі програми компанія включила блок Проектний менеджмент, щоб юні менеджери змогли грамотно оформляти свої ідеї, аналізувати їхню ефективність, планувати ресурси, які знадобляться.

– Хочу відзначити, що рівень досить високий. Найкращі команди отримують мінігранти на втілення ідей у життя. Наприклад, у київських школах з’явився унікальний енергоефективний клас, інкубатор для вирощування рослин, зокрема, занесених до Червоної книги, сміттєсортувальні бокси, спеціальні установки з переробки пластику тощо. У Шостці – сенсорні крани, велосипед, що генерує електроенергію, бокси з хробаками для переробки органічних відходів, – зазначила Зубарєва.

Читайте: Фармак зменшив споживання газу на 76%, електроенергії на 64%

У рамках проекту компанії Фармак вже реалізовано 15 екологічних ініціатив загальною вартістю понад півмільйона гривень.

За словами Зубарєвої, перша українська загальнонаціональна освітня платформа Екошкола стартувала у вересні 2019 року.

– Ми вірили, що платформа стане популярною, але результат перевершив наші очікування. Напевно, через карантин кількість зареєстрованих учнів росла дуже швидко. У травні одночасно навчалося вже 1 200 школярів з усієї України. У результаті заявки на проекти подали 25 шкіл із 23 міст. Тобто масштаб за рік збільшився більш ніж у 10 разів, – розповіла Зубарєва.

Читайте: Сео Фармак став одним з трьох представників України на міжнародному ювілейному саміті ГД ООН

Екошкола

Екошкола – це платформа, яка дає основні знання в області екології, сталого розвитку та проектного менеджменту. Це вчить школярів ощадливо використовувати природні ресурси і допомагає залучати кошти для реалізації еконовацій.

У планах компанії Фармак – створити біржу екологічних проектів на своїй платформі, щоб будь-який підприємець зміг підтримати ініціативи школярів, хоча до співпраці в компанії відкриті вже сьогодні.

Джерело: ТСН