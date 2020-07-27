Події у Луцьку викликали не тільки шквал іронії у соцмережах, але і низку конспірологічних версій кому потрібен цей дивний теракт. Багато речей для експертів та журналістів виявилися нелогічними та неточними.

Луцька журналістка Мар’яна Метельська підкреслює, що у день захвату заручників на робочий чат вже через 11 хвилин, після того як Кривош зателефонував поліції, правоохоронці повідомили місцеве ЗМІ про інцидент.

Хоча перекривати територію, де сталась подія, почали ще пізніше. Журналістку здивував той факт, що поліція почала виконувати свої безпосередні обов’язки уже після того, як повідомила про все ЗМІ.

На запитання дівчини чому так сталось, правоохоронці лиш відповіли, що не одразу зорієнтувались.

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Помилки у виконанні спецоперації у Луцьку відмітив і колишній співробітник спецпідрозділу Альфа СБУ Андрій Дубовик. Він наголошує, що справою із терактом мали займатись не поліція, а спецпризначенці.

Силовик каже, що перш за все Максиму Кривошу мали заглушити зв’язок, дати йому спеціальний телефон, де він і спілкувався б із фейковим президентом чи будь-яким іншим несправжнім політиком. А цього не зробили, і злочинець спокійно телефонував родичам заручників.

Окрім того, Андрій Дубовик підкреслює, що справжні терористи так себе не поводять. І якби Кривош дійсно хотів досягти свого, то без крові, на жаль, не обійшлось.

То чи був теракт у Луцьку підлаштований? Хто за цим може стояти? Чому справою займались МВС, а не СБУ? Та чи правильно зробив Володимир Зеленський, що виконав вимоги терориста?

Захоплення автобуса у Луцьку виявилось дуже дивним для багатьох експертів, проте відповіді на усі питання поки лише доведеться знайти.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня у Луцьку терорист, який назвав себе Максим Плохой, захватив автобус із заручниками. Він погрожував його підірвати. Терорист мав з собою зброю та гранати. Злочинець висунув ряд вимог до українських чиновників та президента.

А також він вимагав, щоб Володимир Зеленський записав відеозвернення із закликом дивитись документальний фільм Земляни 2005 року. Президент виконав вимогу. Террориста арештували, а заручників звільнили.

Фото: Нацполіція