В Полтаві поліція продовжує розшукувати Романа Скрипника, який чинив опір двом працівникам правоохоронних органів і погрожував підірвати гранату.
У прес-службі поліції розповіли, що правоохоронні органи щодня працюють над пошуком чоловіка.
Також для пошуку залучається і спеціальна техніка.
Читайте: У Полтаві чоловік погрожує підірвати поліцейських – перше відео
– Співробітники поліції продовжують прочісувати поля, лісопосадки і населені пункти, – відзначили в прес-службі.
Захоплення заручників в Полтаві
Вранці 23 липня правоохоронці в Полтаві проводили операцію по затриманню автовикрадача. Підозрюваний вихопив гранату РГД-5 і взяв в заручники оперативника.
За три години зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на полковника поліції.
Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115. В Решетилівському районі Полтавської області чоловік втік в ліс.