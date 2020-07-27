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Факти / Україна

Захоплення заручників в Полтаві: розшуки Романа Скрипника тривають п’ятий день

В Полтаві поліція продовжує розшукувати Романа Скрипника, який чинив опір двом працівникам правоохоронних органів і погрожував підірвати гранату.

У прес-службі поліції розповіли, що правоохоронні органи щодня працюють над пошуком чоловіка.

Також для пошуку залучається і спеціальна техніка.

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– Співробітники поліції продовжують прочісувати поля, лісопосадки і населені пункти, – відзначили в прес-службі.

Захоплення заручників в Полтаві

Вранці 23 липня правоохоронці в Полтаві проводили операцію по затриманню автовикрадача. Підозрюваний вихопив гранату РГД-5 і взяв в заручники оперативника.

За три години зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на полковника поліції.

Вони виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115. В Решетилівському районі Полтавської області чоловік втік в ліс.

Джерело: Укрінформ

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