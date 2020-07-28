РФ розпочала інформаційні атаки на ЗСУ напередодні навчань Кавказ-2020 – Луньов

Росія активізувала інформаційні операції проти особового складу Сил спеціальних операції ЗСУ напередодні військових навчань Кавказ-2020.

Про це заявив командувач ССО Ігор Луньов і додав, що особисто відчуває ці атаки ворога.

– У мене є повна інформація про те, кому надходять дзвінки з погрозами. Тобто активізувалася на сьогоднішній день діяльність щодо інформаційних операцій стосовно ЗСУ та населення України, – сказав він.

Луньов також повідомив, що ССО готові відбивати можливий наступ Росії з моря з тим складом людей та техніки, які є нині.

– Морська компонента сформована і укомплектована випускниками кваліфікаційного курсу. Звичайно, є проблеми, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням, адже морська компонента передбачає дороге обладнання.

До кінця нинішнього року мають надійти апарати підводного руху, а у 2021 році очікуємо серйозне поповнення корабельного і катерного складу, – сказав командувач ССО.

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Масштабні навчання ЗСУ на півдні

У відповідь на військові навчання Росії Кавказ-2020 ЗСУ проведуть свої тренування Об’єднані зусилля 2020 на полігонах півдня в останній декаді вересня.

У рамках навчань Генеральний штаб у новій J-структурі перевірить готовність діяти відповідно до стандартів НАТО.