МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу відносяться до червоної та зеленої зон.

Станом на 28 липня 2020 року до червоного списку потрапили США, Ізраїль, Бельгія, Чорногорія, Молдова, Росія, Португалія, Франція, Сербія, Румунія, Болгарія, Албанія та Білорусь.

Водночас у зеленій зоні перебувають Єгипет, Нідерланди, Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Туреччина, Литва, Данія, Німеччина, Угорщина та Естонія.

Читайте: Кабмін запровадив чотири зони епідемічної небезпеки – що обмежать і де

Україна, за інформацією МОЗ, досі залишається у червоній зоні, у країні показник хворих – 66,7 випадків на 100 тис. населення.

Країни, після яких не потрібна самоізоляція

За інформацією МОЗ, українцям, які повернулися із країн зеленої зони, не потрібно буде перебувати на самоізоляції після повернення.

Це правило діє лише для країн червоної зони.

Так, наприклад, громадяни, які повернулися із Польщі, не будуть перебувати вдома 14 днів.