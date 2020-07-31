На виборах президента США вперше будуть бюлетені українською

На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці міста Чикаго у штаті Іллінойс.

Українською будуть бюлетені на президентських та на місцевих виборах.

Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Ба більше, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати.

– Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях – вхід, вихід, куди йти, – каже захисниця української мови з Чикаго Міла Лугова.

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Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами.

Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

Округ Кук в штаті Іллінойс – перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає нині 46 тис. українців.

Трампа звинуватили у розпалюванні расизму

Кандидат в президенти Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в розпалюванні расизму і нездатності захистити людей від коронавірусу.

За національними опитуваннями, Байден випереджає Трампа у майбутньому голосуванні.

Переможця на виборах визначатимуть не більшістю голосів виборців, а їхнім розподілом у колегії виборників. Тому кількість голосів за кандидатів залежить від результатів голосування в конкретних штатах.