Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці отримають один додатковий вихідний у серпні, тому що святкуватимуть День незалежності 24 серпня.
У серпні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 20 дні та матимуть 11 вихідних днів.
Вихідні серпні 2020
- 1-2 серпня;
- 8-9 серпня;
- 15-16 серпня;
- 22-23 серпня;
- 24 серпня;
- 29-30 серпня.
Свята в серпні
- 2 серпня: День повітряних сил ЗС України
- 8 серпня: День військ зв’язку
- 9 серпня: День працівників ветеринарної медицини, День будівельника
- 15 серпня: День археолога
- 19 серпня: День пасічника
- 23 серпня: День прапора України
- 24 серпня: День незалежності України
- 28 серпня – День авіації України
- 29 серпня – День далекобійника
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Додаткові вихідні у липні
Українці не отримали додаткових вихідних у липні 2020, бо цього місяця не було великих чи державних свят.
28 липня відзначався День хрещення Київської Русі-України.
У липні 2020 громадяни працювали 23 дня і 8 днів відпочивали.