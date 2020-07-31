Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці отримають один додатковий вихідний у серпні, тому що святкуватимуть День незалежності 24 серпня.

У серпні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 20 дні та матимуть 11 вихідних днів.

Вихідні серпні 2020

1-2 серпня;

8-9 серпня;

15-16 серпня;

22-23 серпня;

24 серпня;

29-30 серпня.

Свята в серпні

2 серпня: День повітряних сил ЗС України

8 серпня: День військ зв’язку

9 серпня: День працівників ветеринарної медицини, День будівельника

15 серпня: День археолога

19 серпня: День пасічника

23 серпня: День прапора України

24 серпня: День незалежності України

28 серпня – День авіації України

29 серпня – День далекобійника

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Додаткові вихідні у липні

Українці не отримали додаткових вихідних у липні 2020, бо цього місяця не було великих чи державних свят.

28 липня відзначався День хрещення Київської Русі-України.

У липні 2020 громадяни працювали 23 дня і 8 днів відпочивали.