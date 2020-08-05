Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 5 серпня зафіксували 8 812 випадки коронавірусу. За добу захворіло 150 киян.
Захворіли:
- 81 жінка віком від 18 до 95 років;
- 61 чоловік віком від 20 до 79 років;
- 5 дівчаток від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 699;
- Дарницький – 1 422;
- Деснянський – 1 087;
- Дніпровський – 1 021;
- Оболонський – 765;
- Печерський – 840;
- Подільський – 545;
- Святошинський – 730;
- Солом’янський – 956;
- Шевченківський – 747.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 5 серпня
В Україні 5 серпня зафіксували 1 271 випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490.
Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.
Продовжують лікуватися 33 089 чоловік. Серед хворих 52 дитини та 53 медика. Госпіталізовано 293 людини.