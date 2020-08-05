Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 5 серпня зафіксували 8 812 випадки коронавірусу. За добу захворіло 150 киян.

Захворіли:

  • 81 жінка віком від 18 до 95 років;
  • 61 чоловік віком від 20 до 79 років;
  • 5 дівчаток від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 699;
  • Дарницький – 1 422;
  • Деснянський – 1 087;
  • Дніпровський – 1 021;
  • Оболонський – 765;
  • Печерський – 840;
  • Подільський – 545;
  • Святошинський – 730;
  • Солом’янський – 956;
  • Шевченківський – 747.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 5 серпня

В Україні 5 серпня зафіксували 1 271 випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Продовжують лікуватися 33 089 чоловік. Серед хворих 52 дитини та 53 медика. Госпіталізовано 293 людини.

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