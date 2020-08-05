Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 5 серпня зафіксували 8 812 випадки коронавірусу. За добу захворіло 150 киян.

Захворіли:

81 жінка віком від 18 до 95 років;

61 чоловік віком від 20 до 79 років;

5 дівчаток від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 699;

Дарницький – 1 422;

Деснянський – 1 087;

Дніпровський – 1 021;

Оболонський – 765;

Печерський – 840;

Подільський – 545;

Святошинський – 730;

Солом’янський – 956;

Шевченківський – 747.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 5 серпня

В Україні 5 серпня зафіксували 1 271 випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Продовжують лікуватися 33 089 чоловік. Серед хворих 52 дитини та 53 медика. Госпіталізовано 293 людини.