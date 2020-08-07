В уряді України обіцяють, что 1 вересня всі діти підуть до школи.

Однак на карантин планують закривати навчальні заклади в районах, що потрапили до червоної зони – де високий рівень захворюваності на атипову пневмонію, викликану коронавірусом.

Невідомо, яка ситуація буде перед початком навчального року, але якби він починався зараз, то в Харкові,

Костопільському районі Рівненської області та Кіцманському районі Чернівецької області школи б точно не відкрилися.

31 липня МОЗ поділив країну на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону, і Харків, а також частина регіону потрапили саме до останньої.

Тобто з 3 серпня у цих регіонах чинні такі обмеження та заборони:

робота громадського транспорту;

закладів освіти;

закриються ТРЦ, кафе та ресторани.

Нижче – правила роботи шкіл з 1 вересня у регіонах зеленої, жовтої та помаранчевої зон.

Україну поділили на чотири зони

В Україні з 3 серпня чинний режим розподілу на чотири зони, для кожної з яких визначено свої карантинні правила.

У червоній зоні опинилися: Харків, Костопільський район (Рівненська область), Кіцманський район (Чернівецька область).

У помаранчевій: Чернівці, Волинська область (Луцьк, Луцький район, Любашівський район), Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Городенківський район), Рівненська область (Рівненський район).

У жовтій: кілька регіонів з Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Всі інші – в зеленій.