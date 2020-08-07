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Факти / Україна / Суспільство

Уряд може дозволити роботу громадського транспорту в червоних карантинних зонах

Уряд скасує повну заборону на роботу громадського транспорту у червоній зоні карантину. Відповідне рішення і зміни до постанови Кабмін ухвалить на позачерговому засіданні.

Про це домовились на селекторній нараді уряду за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій.

Однак після внесення змін громадському транспорту у червоній карантинній зоні дозволять перевозити пасажирів на 50% сидячих місць.

Читайте: Зони карантину в Україні: карта рівнів епідемічної небезпеки

Крім того, усі перевізники та пасажири повинні будуть дотримуватися карантинних обмежень.

Поділ України на зони карантину

З 1 серпня Україну розділили на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. На території кожної області і району, які увійшли до складу тієї чи іншої зони, діють окремі обмеження.

Зокрема, червона зону карантину передбачає повну зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів і ТРЦ.

Джерело: Укрінформ

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