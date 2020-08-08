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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Статистика МОЗ свідчить, що за добу 8 серпня в Україні підтвердили  1 489 випадків коронавірусу. Це абсолютний антирекорд добового приросту, який невпинно зростає уже кілька днів поспіль.

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11:09 - 08 серпня

Через стрімке зростання кількості випадків захворювання Covid-19 в Україні президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно оцінити готовність лікарень надавати допомогу хворим.

За підсумками такого огляду, уряд повинен забезпечити лікарні усім необхідним обладнанням, а медичних працівників засобами індивідуального захисту.

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09:37 - 08 серпня

У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС №4641.

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09:33 - 08 серпня

У Києві за добу виявили 200 випадків інфікування, що також є абсолютним антирекордом, як і добовий приріст по Україні.

Уже чотири дні поспіль столиця б’є власні рекорди за кількістю хворих.

Загалом у столиці виявили 9 378 пацієнтів з Covid-19.

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09:31 - 08 серпня

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей — 1 489.

Також відомо, що 600 пацієнтів одужали вчора, а 27 — померли від ускладнень. Рекордну кількість хворих в Україні фіксують три доби поспіль.

За добу найбільше нових хворих виявили у Києві (200), Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134), Івано-Франківській (126), та Рівненській (109) областях.

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23:00 - 07 серпня

У понеділок, 10 серпня, Кабінет міністрів розгляне питання розширення переліку критеріїв, за якими влада ухвалює рішення щодо того, в яку з чотирьох карантинних зон віднести певний регіон України.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і пояснив, що питання розширення переліку критеріїв буде піднято через погіршення ситуації в країні.

МОЗ запропонує одним із основних критеріїв кількість активних хворих за останні сім днів, додав Степанов.

Також буде запропоновано збільшити показники тестування на Covid-19 до рівня не менше 32 на 100 тис. населення.

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21:17 - 07 серпня

Уряд скасує повну заборону на роботу громадського транспорту у червоній зоні карантину. Відповідне рішення і зміни до постанови Кабмін ухвалить на позачерговому засіданні.

Про це домовились на селекторній нараді уряду за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій.

Однак після внесення змін громадському транспорту у червоній карантинній зоні дозволять перевозити пасажирів на 50% сидячих місць.

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20:31 - 07 серпня

Епідемічна ситуація в Кіцманському районі Чернівецької області погіршилася через три масові весілля.

Про це на прес-брифінгу повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Гопко.

За її словами, інфікувалися 20% людей. І це ще попередній показник, адже ще не всі пройшли тестування. На одному з весіль було приблизно 400 гостей.

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19:22 - 07 серпня

Луцьк з 8 серпня перейде із червоної до помаранчевої карантинної зони.

Про це повідомив на брифінгу 7 серпня глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, епідеміологічні показники дозволили комісії з питань ТЕБ і НС ухвалити рішення про переведення міста.

Крім того, епідеміологічні показники також дозволяють перевести з червоного в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки місто Тернопіль, додав Степанов.

Міністр також пояснив ситуацію, за якої вдень 7 серпня на інтерактивній епідемічній карті Харків було позначено як червону зону, технічною помилкою.

Отже, за рішенням комісії з питань ТЕБ і НС, Харків буде перебувати у зеленій зоні.

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17:58 - 07 серпня

Харків не зупинятиме громадський транспорт і не вводитиме додаткові обмеження через те, що місто потрапило до червоної зони.

Про це заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

– Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків’ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті, – підкреслив мер.

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15:26 - 07 серпня

У Києві через спалах коронавірусу закрили на карантин цех-пекарню підприємства Київхліб.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

– Спочатку троє працівників пекарні № 8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них Covid-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими, – сказав Кличко.

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