Укрзалізниця відновлює поїзди з Києва до Івано-Франківська та Чернівців

Найближчим часом відновлять курсування пасажирські потяги з Києва до Галичини та Буковини.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Йдеться про поїзди далекого сполучення №118/117 Чернівці — Київ та №43/44 Івано-Франківськ — Київ.

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Перший потяг до столиці з Чернівців відправиться 13 серпня: надалі він курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі.

Назад із Києва він вирушить 14 серпня і курсуватиме, відповідно, щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Перший потяг до столиці з Івано-Франківська відправиться 15 серпня, а далі курсуватиме у непарні дати через день.

Назад із Києва вирушить 16 серпня і, відповідно, курсуватиме через день у парні дати.

Незабаром квитки з’являться на залізничних касах та офіційному сайті УЗ.

Укрзалізниця і зони карантину

Через потрапляння до червоної зони поширення Covid-19 Укрзалізниця зупинила поїзди та продаж квитків до станцій Тернопіль та Луцьк, про що стало відомо 3 серпня.

Таке рішення передбачено постановою Кабміну.

УЗ компенсує пасажирам повну вартість квитків.