Укрзалізниця відновлює поїзди з Києва до Івано-Франківська та Чернівців

Найближчим часом відновлять курсування пасажирські потяги з Києва до Галичини та Буковини.
Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
Йдеться про поїзди далекого сполучення №118/117 Чернівці — Київ та №43/44 Івано-Франківськ — Київ.
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Перший потяг до столиці з Чернівців відправиться 13 серпня: надалі він курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі.
Назад із Києва він вирушить 14 серпня і курсуватиме, відповідно, щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.
Перший потяг до столиці з Івано-Франківська відправиться 15 серпня, а далі курсуватиме у непарні дати через день.
Назад із Києва вирушить 16 серпня і, відповідно, курсуватиме через день у парні дати.
Незабаром квитки з’являться на залізничних касах та офіційному сайті УЗ.
Укрзалізниця і зони карантину
Через потрапляння до червоної зони поширення Covid-19 Укрзалізниця зупинила поїзди та продаж квитків до станцій Тернопіль та Луцьк, про що стало відомо 3 серпня.
Таке рішення передбачено постановою Кабміну.
УЗ компенсує пасажирам повну вартість квитків.