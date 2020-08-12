Дешевше на 40%: в Укрзалізниці розповіли, як заощадити на квитках

Пасажири зможуть заощадити від 10% до 40% на квитках швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Програма лояльності діє для вагонів першого. Вона полягає в тому, щоб купити квиток заздалегідь. Знижкою можна скористатися тільки для подорожей по Україні.

Найвигідніше купувати квитки за 90-30 днів. За цей час знижка може досягти 40%, а за 24-15 діб – 10%.

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За кілька діб до дати відправлення квитки починають підніматися в ціні. За 4-2 доби до відправлення — ціна буде вище на 10%, а за добу – вище на 15%.

В Укрзалізниці підкреслили, що знижка або підвищення нараховується тільки на плацкартну частину квитка.

Відновлення продажів квитків в Укрзалізниці

З 7 серпня регіональні поїзди з Києва і назад відновили 100% посадку місць. Продаж квитків на всі місця діє в поїздах з 800-ю нумерацією.

Станом на початок серпня Укрзалізниця продовжила курсування 17 регіональних поїздів. Серед маршрутів з Києва – міста Конотоп, Фастів, Шостка, Чернігів, Жмеринка, Рівне та інші.