Підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн не позначиться на рівні інфляції в Україні.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, через зниження рівня заощаджень населення та песимістичні очікування підприємств, зростання продажів не прогнозується.

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Окрім того, підняття мінімалки до 6,5 тис. грн у 2021 році вплине на ціни менше у порівнянні з 2017 роком, коли мінімальну заробітну плату підвищили з 1,6 тис. грн до 3,2 тис. грн.

– Через загальний низький попит в умовах коронакризи цей ефект на ціни буде істотно меншим, ніж у 2017 році, – зазначив Шевченко.

Він зазначив, що підвищення міні малки навпаки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і відновлення економіки.

Підвищення мінімальної зарплати

Підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться з 1 вересня 2020 року і вона складатиме близько 5 тис. грн. З 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, таке зростання в умовах імпорту повинно збільшити споживання української продукції та позитивно позначитись на бізнесі та економіці.