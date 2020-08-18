У Слов’янську виявили нове поховання з останками, які належать загиблим в бойових діях у 2014 році.

– З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть направлені на експертизу до Києва. Поліцейські Донецької області проводять ретельну роботу, щоб допомогти людям дізнатися долю свої безвісти зниклих рідних, – розповіли у ГУ НП в Донецькій області.

Місце поховання виявили біля цвинтаря в Слов’янську.

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На місці події працювали правоохоронці, група транспортування і пошуку загиблих військовослужбовців Евакуація 200. Також були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.























У Слов’янську виявили поховання тіл загиблих під час бойових дій у 2014 році / 6 фотографий

Облога Слов’янська

Бойові дії навколо міста Слов’янськ точилися у квітні-липні 2014 року.

12 квітня відбулася ескалація конфлікту і над містом встановили контроль російські загони, до яких приєдналися бойовики “ДНР”. 13 квітня, аби повернути контроль над містом, українська влада почала там антитерористичну операцію.

Українські сили змогли встановити контроль над горою Карачун, що має стратегічну важливість через її панівну висоту над містом Слов’янськ, та розташовану на ній телевежу.

15 квітня сили АТО здійснили перший штурм Слов’янська. Проте бойовики змогли протриматися у Слов’янську до 5 липня. Після цього вони відступили в Донецьк.