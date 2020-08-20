20 червня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановили нові зони карантину.

Зміни вступлять у дію 24 серпня на День незалежності, повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов.

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До червоної зони віднесли:

Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Самбір Львівської області;

Біляївка Одеської області;

Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

До помаранчевої зони:

Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

Києво-Святошинський район Київської області;

Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, та усі райони Львівської області;

Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський та Саратський райони Одеської області;

Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До жовтої зони:

Київ;

Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;

Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп’янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочиський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області;

Коронавірус в Україні 20 серпня

Станом на 20 серпня в Україні коронавірус зафіксували у 2 134 осіб. Всього за весь час пандемії захворіли 98 537 осіб.

Джерело: Олег Немчінов