В Україні вcтановили нові правила для навчання в школах під час пандемії коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, учні 1-4 класів зможуть ходити в школу без масок або респіраторів.
Водночас учням шкіл, які знаходяться в помаранчевій зоні, буде рекомендовано носити захисні щитки, а в жовтій і зеленій зонах – дотримуватися соціальної дистанції.
Також після кожного уроку необхідно буде мити руки.
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Однак в разі, якщо у одного учня зафіксують коронавірус, весь клас повинен буде піти на самоізоляцію.
В умовах коронавірусу варто дотримуватися чітких правил і вимог, які встановлюють населенню, тому Держспоживслужба дала список рекомендацій.
Так, в школу діти повинні ходити із засобами, які необхідні для респіраторної гігієни, це маска, антисептик, серветки.
Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення провести перевірки у школах та дитячих садках напередодні та після 1 вересня.