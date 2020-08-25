В Україні вcтановили нові правила для навчання в школах під час пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, учні 1-4 класів зможуть ходити в школу без масок або респіраторів.

Водночас учням шкіл, які знаходяться в помаранчевій зоні, буде рекомендовано носити захисні щитки, а в жовтій і зеленій зонах – дотримуватися соціальної дистанції.

Також після кожного уроку необхідно буде мити руки.

Читайте: Школярі пройдуть коригуюче навчання у вересні – МОН

Однак в разі, якщо у одного учня зафіксують коронавірус, весь клас повинен буде піти на самоізоляцію.

В умовах коронавірусу варто дотримуватися чітких правил і вимог, які встановлюють населенню, тому Держспоживслужба дала список рекомендацій.

Так, в школу діти повинні ходити із засобами, які необхідні для респіраторної гігієни, це маска, антисептик, серветки.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення провести перевірки у школах та дитячих садках напередодні та після 1 вересня.