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Факти / Україна / Суспільство

У вересні пенсіонерам підвищать виплати

З 1 вересня в Україні зростуть виплати для 65-річних пенсіонерів – це пов’язано зі збільшенням мінімальної зарплати.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

– У вересні мінімальна пенсія для 65-річних також буде збільшена. Підвищення мінімальної заробітної плати стане ресурсом для пенсійного фонду, – сказав Шамбір.

ЧитайтеЦе тільки перший етап – Зеленський про підвищення мінімальної зарплати

Підвищення мінімалки

25 серпня Верховна Рада проголосувала за ініціативу Володимира Зеленського підвищити мінімальну зарплатню до 5 тис. грн.

В ухваленому законі йдеться про поетапне збільшення мінімальної зарплати та її зростання на 5,86% вже з осені.

З 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021  року – 6,5 тис. грн.

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