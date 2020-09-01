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Україна
Дарина Реготун, Видеоредактор

Нова війна мафії в Україні: історія кримінальних банд та чому їх зараз стає більше

банди

Після розвалу СРСР у 90-ті роки багато темних особистостей вийшло із тіні.  Колишні спортсмени та навіть екс-військові формували злочинні банди. З’явилися нові гучні імена у кримінальному світі – Череп, Кисель, Савлоха, Чайнік та Князь. А з ними і слава шибайголів, яким правила не писані.

Згодом від звичайного розбою вони почали займатись рекетом та так званим бізнесом. Забирали під своє володіння цілі підприємства, будували фінансові піраміди та відкривали банки.

Окрім того, злочинці змогли проникнути і у керівництво держави та правоохоронні органи. Влада банд була майже необмеженою. І кожна з них мала свою міні-армію.

Бандитський вплив був настільки масштабним, що вже загрожував існуванню України. Тому влада дала правоохоронцям команду знищити це явище.

Знадобилось чотири роки, щоб ліквідувати ці злочинні угруповання та хоча б зменшити їх вплив на країну.

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Проте зараз ми знову спостерігаємо подібне. Правоохоронці все більше звітують про розкриття злочинних груп, які займаються рекетом, нелегально збувають великі запаси зброї та користуються тактикою спецслужб. Новини з кримінального фронту чи не кожного дня.

Експерти зазначають, що це пов’язано перш за все із війною в державі, збільшенням зброї, яка не завжди контролюється, та послабленням правоохоронної системи. Тому коли не дотримуються законів, а правосуддя мовчить, за справу береться організована злочинність.

Нещодавно на трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус з пасажирами.

Банда, Злочинність, Кримінал
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