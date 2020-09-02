Бойовики порушили перемир’я на Донбасі – штаб ООС

Російські найманці на Донбасі 2 вересня порушили режим тиші на лінії розмежування.
– Згідно з вечірнім зведенням штабу ООС, вогонь з підствольного гранатомета сепаратисти відкрили у районі Мар’їнки.
Неприцільно постріл противника не ніс загрози нашим захисникам, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.
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Керівництво штабу підкреслило, що в усіх випадках дії сепаратистів були провокативними.
Бойових втрат серед українського військового складу немає, ситуація в районі ООС залишається контрольованою.
Згідно зі зведенням ООС 1 вересня, таких провокацій було три: біля Водяного, Мар’їнки та Майорська.
Наразі відомо, що бойовики працюють над укріпленням позицій за допомогою бетону. А для того, щоб прокласти окопи ближче до українських позицій, підривають землю, використовуючи безпілотники.
Натомість українські військовослужбовці не можуть відкривати вогонь у відповідь на провокації, відправляти диверсійні групи та мінувати місцевість.
Джерело: ООС