Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну громадськість серйозно відреагувати на отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи Новачок.

У відомстві зазначили, що засуджують злочинний акт влади Росії, яка продовжує наступ на демократію і права людини в РФ і закордоном.

Також в МЗС закликали запровадити санкції проти країни.

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– Тільки одностайна рішуча позиція і тверде засудження цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини і руйнуючи правові основи світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав, – йдеться в заяві.

Отруєння Навального

20 серпня Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська. Політик перебував у літаку Томськ-Москва.

Навальний впав у кому і був доставлений у лікарню Омська. Пізніше його евакуювали до Німеччини. Зараз він знаходиться в клініці Шаріте в Берліні.

Опозиціонер досі перебуває в комі. Його стан стабільний.

2 вересня лабораторія Бундесверу виявила в аналізах Навального сліди отрути з групи Новачок.

Також сьогодні з’явилася інформація, що Німеччина не виключає введення санкцій проти РФ через отруєння політика.