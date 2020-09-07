Аграрії закликають Раду змусити тіньовиків працювати в білу

Фермери та власники невеликих агрогосподарств закликають народних депутатів прийняти законопроект №3131-д, спрямований на детінізацію агропромислового комплексу.

Цей закон пропонує встановлення мінімальної суми податків, яку повинен заплатити орендар або власник землі – поставлене податкове зобов’язання (ПНО).

Передбачається, що ПНО буде запроваджуватися поетапно. Перехідний період для середніх та великих аграрних підприємств – три роки, після цього ставка ПНО складе 4,5% від нормативно-грошової оцінки землі (НДО) – приблизно 1 220 грн за гектар.

Для дрібних аграріїв та сімейних ферм умови м’якші – два роки буде діяти пільговий період, після чого ПНО буде встановлено на рівні 2% від НДО, що становить близько 540 грн за гектар.

Власники земельних паїв, які здають їх в офіційну оренду, і селяни, які самі обробляють свої земельні ділянки площею до 1 га, під дію закону не підпадають.

– Нас лякають, що влада придумала новий спосіб, як збирати з селян та агровиробників додатковий податок. Спочатку ми теж занепокоїлися. Але після розібралися, що нічого страшного немає: тих аграріїв, які сьогодні чесно платять податки, цей закон взагалі не торкнеться. Наприклад, наше підприємство працює повністю в білу. Ми платимо всі податки, наші працівники офіційно працевлаштовані. В нас сьогодні податкове навантаження з гектара вже більше – 1,3 тис. грн. Нас закон №3131-д попросту не торкнеться. А ось ті, хто ховається в тіні, їм доведеться платити. Але я не бачу тут нічого поганого. Навпаки, умови повинні бути для всіх однакові, – говорить Сергій Задорожний, директор ПП Кедр.

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Податки повинні платити всі, вважає Аркадій Вільховий, директор ФГ СОЛОМІЯ-А.

– Усі хочуть, щоб були хороші дороги, освітлення на вулицях, безкоштовна медицина та навчання в школах. Але коли справа доходить до того, щоб чесно платити податки, багато хто робить все, щоб цього уникнути. В нас на районі є кілька тіньовиків – заробляють вони добре, але про те, щоб платити податки, і думати не хочуть. Коли сезонно наймають людей, часто їм не доплачують – адже домовляються на словах. Крутять з орендою паїв – селяни скаржаться, що їх часто обманюють, а зробити нічого не можуть. Таких фермерів працювати чесно може змусити тільки закон, – каже Аркадій.

Якщо закон буде прийнятий, то багато невеликих сімейних господарств, які сьогодні працюють у сіру, швидше за все, повністю легалізуються, вважає Аркадій Вільховий.

– У легальної роботи є великий плюс – якщо працюєш у білу, можеш претендувати на держпідтримку та отримувати кредити під пільгові умови. Якщо говорити про дрібних сільгоспвиробників, ставка 540 грн з га – це небагато. Всі, хто працює чесно, і так ці суми платять. А для тих, хто поки сумнівається, закон 3131-д дасть хороший стимул виходити з тіні і отримувати від цього вигоду, – говорить він.

Нагадаємо, законопроект №3131-д про детінізацію АПК підтримав президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше ми писали, що власникам паїв не доведеться платити.