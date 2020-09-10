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Факти / Україна

Зими в Україні, як десять років тому, вже не буде – еколог

Сніжні зими, які можна було спостерігати ще десять років тому, в Україну не повернуться.

Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок і додала, що в майбутньому Києву буде притаманний степовий клімат, який нині характерний для півдня України.

– Очікувати сніжні та морозні зими в широті, де розташована українська столиця, вкрай оптимістично, – сказала вона.

Відсутність снігу та посуха негативно впливають на українські ґрунти, які не отримують вологу, через що змінюється їхня структура, розповіла еколог.

– Чорноземи у нас деградують, що призводить до втрати родючості, – сказала Циганок.

Читайте: Україна швидко втрачає питну воду, і це лякає – еколог

Погода на вересень

Перший місяць осені, за прогнозом синоптиків, буде теплішим, ніж у минулі роки.

У вересні 2020 року погода порадує температурою від +14° до +19°, а в горах – до +12°.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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